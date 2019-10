Jeugdverenigingen ruilen weekendactiviteit in voor zwerfvuilactie: “Trots dat de jeugd het voortouw neemt” Wouter Demuynck

20 oktober 2019

18u18 1 Lille In Lille sloegen de gemeente en de jeugdverenigingen dit weekend de handen in elkaar in de strijd tegen zwerfvuil. De Lilse jeugdverenigingen ruilden hun normale activiteit in voor een zwerfvuilactie. De gemeente voorzag vuilzakken, prikkers en handschoenen en haalde al het afval op.

Ook inwoners van Lille konden aansluiten bij de zwerfvuilactie. De gemeente trakteerde nadien alle deelnemers op een vieruurtje bij de chirolokalen. “Ik ben uitermate trots dat de jeugd hierin het voortouw neemt. We vinden het geweldig dat onze jeugdverenigingen meegaan in de strijd tegen zwerfvuil”, zegt schepen van Jeugd Chiel Danckers (Groen). “Een actie als deze maakt niet alleen onze bermen proper, het heeft ook een groot sensibiliserend effect. De actie maakt duidelijk dat afval op straat of in de berm gooien iets is wat je gewoon niet doet.”

Veel acties

De zwerfvuilactie is een van de vele acties die de gemeente onderneemt tegen zwerfvuil. “Elke dag gaan de gemeentediensten de strijd aan tegen zwerfvuil. We kunnen ook rekenen op heel wat vrijwillige peters en meters die in hun buurt al het zwerfvuil heel het jaar door opruimen”, aldus schepen van Duurzaamheid Luc De Backer (Groen). “Wekelijks maken onze diensten alle openbare vuilbakken leeg. Vaak vinden we restafval dat gedumpt wordt in de vuilbakjes. We gaan daarom systematisch de vuilbakken voorzien van kleine openingen om dit te voorkomen”, gaat De Backer verder.

“Jaarlijks ruimen we ook 250 sluikstorten op. We willen onze inwoners oproepen om sluikstorten zo snel mogelijk telefonisch of per mail te melden aan onze technische dienst. Elke week rijden we uit om de storten op te kuisen en proberen we samen met politie de daders te achterhalen. Meldingen op sociale media werken op dat vlak vaak contraproductief. Onze diensten kunnen dit niet altijd monitoren en vaak blijven storten hierdoor langer liggen.”