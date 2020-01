Jaarmarkt, processie, paardenzegening en verkoop van varkenskoppen voor Sint-Antonius Toon Verheijen

06 januari 2020

17u13 0 Lille De Sint-Antoniusviering vindt dit jaar plaats op zondag 19 januari en dat gaat traditioneel gepaard met heel wat activiteiten. Het dorpscentrum zal ook volledig afgesloten worden voor het verkeer.

Tussen 9 en 14.30 uur vindt de jaarmarkt plaats in de Rechtestraat en op het Kerkplein. De dankviering start om 10 uur met aansluitend een processie en de paardenzegening (10.40 uur). Om 12 uur start dan de verkoop van de varkenskoppen op de pui aan het Heemhuis. Elk jaar staan er een 50-tal kramen op de jaarmarkt. Een erkende Lilse vereniging, een plaatselijke of ambulante handelaar of een organisatie voor het goede doel kunnen een standplaats aanvragen. Op zondag 19 januari 2020 is het weer Sint-Antoniusviering in Lille en dus ook jaarmarkt! Het dorpscentrum wordt die dag afgesloten voor alle verkeer.

De dag voordien viert de jeugd al feest tijdens de playbackwedstrijd in parochiecentrum Sint-Pieter. Die start om 13.30 uur.