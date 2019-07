Inwoners Wechelderzande mee op zoek naar toekomst voor kerkgebouw en Hof d’Intere Toon Verheijen

15 juli 2019

12u25 0 Lille De inwoners van Wechelderzande mogen vanaf september meedenken over de toekomst van de kerk en het kasteel Hof d’Intere. De gemeente Lille stapt ervoor in het project ‘Veerkrachtige Dorpen’ van de provincie Antwerpen.

De gemeenten Hulshout, Booischot, Essen, Groot-Vorst, Schriek, Heist-Goor en Sint-Jozef Rijkevorsel stapten eerder al in het project. In elk van de gemeenten wordt samen met de inwoners naar een nieuwe invulling gezocht voor een plein of gebouw en er worden allerlei projecten voor op poten gezet. Lille wil nu hetzelfde doen voor het kerkgebouw en Hof d’Intere in Wechelderzande. “Het kasteel staat al jaren grotendeels leeg”, zegt burgemeester Marleen Peeters (N-VA). “Enkel de trouwzaal wordt op sommige zaterdagen nog gebruikt. Maar op termijn zal die zaal verhuizen naar huis Goetschalckx. De bibliotheek is al gesloten. Het volledige gebouw is dus in de toekomst vrij om er iets moois van te maken. Het doel is om in en rond Hof d’Intere terug beleving te creëren. De site met het kasteel, het park en de oude pastorij is jarenlang verstopt geweest. We willen het graag teruggeven aan onze inwoners. Daarnaast moeten we ook een plan hebben voor de toekomst van al onze kerken. We maken van de gelegenheid gebruik om de Wechelaars te laten nadenken over de toekomst van hun kerk.”

Werkgroep

De gemeente wil nu samen met de inwoners op zoek naar de uitdagingen, de sterktes, de toekomstmogelijkheden. Het project kan in elk geval op heel wat bijval rekenen. Zoals onder meer van Davy Van Laer van Thuisbrouwerij Florik. “Hof d’Intere is een prachtig kasteel op een fantastische site. Het kasteel ligt alle Wechelaars nauw aan het hart. We staan al met een aantal inwoners klaar om er samen iets moois van te maken. We hebben aan de gemeente laten weten dat we heel wat ideeën hebben. Ik ben blij dat het huidige bestuur inspeelt op ons enthousiasme en het opentrekt naar alle inwoners. Zo kan de Wechelaar mee nadenken over de toekomst van de site. Het doel is om een beheerraad te creëren van Wechelaars voor de site.”

Werken

Het kasteel is voorlopig nog niet toegankelijk, maar het park errond wel. De gemeente heeft er de voorbije jaren werken laten uitvoeren. Zo haalde arbeiders de opgeschoten onderbegroeiing weg. Hierdoor is het kasteel opnieuw zichtbaar vanaf de straatzijde en komen de monumentale bomen beter tot hun recht. De vest rond Hof d’Intere is terug proper en het park kreeg nieuwe toegangen voor fietsers en voetgangers.