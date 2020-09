Inwoners van Poederlee zien kerk vooral als ontmoetingsplaats Toon Verheijen

30 september 2020

16u56 2 Lille De kerk van Poederlee moet vooral een plaats van ontmoeting worden. Erediensten kunnen uiteraard nog, maar iedereen moet er zich welkom voelen. Dat blijkt uit de deelname aan het project ‘Kerk als Dorpsknooppunt’ van het Innovatieknooppunt, Rurant en de provincie Antwerpen.

Afgelopen voorjaar kwamen een aantal gedreven inwoners van Poederlee verschillende keren (digitaal) samen om te bekijken welke invulling de kerk naast de erediensten zou kunnen krijgen. De bedoeling is dat de gemeente Lille en de kerkfabriek van Poederlee samen met de inwoners een toekomstverhaal schrijven voor de Sint-Jan-Baptistkerk. Uit de resultaten blijkt dat de inwoners de kerk vooral zien als een ontmoetingsplaats. “Daarmee bedoelen ze een uitnodigende plek waar je gemakkelijk binnen en buiten kan lopen, met laagdrempelige activiteiten”, zegt burgemeester Marleen Peeters (N-VA). “Er wordt zelfs gedacht aan een eerstelijnsaanspreekpunt rond bijvoorbeeld zorg en welzijn, een beperkte (gemeentelijke) dienstverlening tot zelfs een dagopvang voor specifieke doelgroepen.”

Religie

Voorlopig blijft dat wel een toekomstdroom, want de parochie had al wel aangegeven dat er nog voldoende interesse is om er erediensten te blijven organiseren. “Een eventuele bestemmingswijziging of nevenbestemming is dus niet aan de orde”, zegt Marleen Peeters. “Wel starten er gesprekken voor de opmaak van een kerkenbeleidsplan met het oog op de toekomst. Veel ontmoetingsfuncties die naar voor geschoven werden als mogelijk toekomstige invulling voor de kerk worden momenteel ook ingevuld door parochiecentrum Mollenhof. Samenwerking wordt als dé sleutel voor de toekomstige invulling gezien. Ontmoeting en cultuur voorzien kan enkel maar door samen te werken met parochiecentrum Mollenhof, de plaatselijke horeca, de kerkfabriek, het gemeentebestuur en de verenigingen.”