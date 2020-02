Inwoners Poederlee denken mee na over toekomst van hun kerk Toon Verheijen

21 februari 2020

14u01 0 Lille De gemeente Lille wil samen met de inwoners van Poederlee op zoek gaan naar een nieuwe toekomst voor de kerk. Voor het project krijgt de gemeente de steun van Innovatiesteunpunt, RURANT vzw, Landelijke Gilden vzw en Provincie Antwerpen.

“Een kerkgebouw is één van de meest iconische gebouwen in een dorp”, zegt burgemeester Marleen Peeters (N-VA). “Het is een herkenningspunt voor velen. Maar kerken worden steeds minder gebruikt en het in stand houden van onze kerkgebouwen wordt steeds moeilijker. Daarom denken we samen met het kerkbestuur en onze inwoners graag na over een neven- of herbestemming. De nieuwe of bijkomstige functie moet bijdragen aan het dorpsleven en de veerkracht van Poederlee.”

Startmoment

De gemeente organiseert op 8 maart een startmoment ‘Kerk als dorpsknooppunt’ in de kerk van Poederlee zelf. Tussen 10 en 13 uur kan iedereen vrij binnenlopen. Naast een hapje en een drankje voorziet de gemeente heel wat informatie en doet ze een eerste bevraging bij de bezoekers. In vier vervolgsessies in de maanden maart, april en mei worden de ideeën verder uitgewerkt tot een eerste toekomstvisie voor het toekomstig gebruik van het gebouw. Wie zijn idee nu al wil doorgeven, kan dit doen op www.kerkalsdorpsknooppunt.be.