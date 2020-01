Inbrekers vluchten bij thuiskomst bewoonster Jef Van Nooten

23 januari 2020

Een bewoonster uit de Schoolstraat in Gierle (Lille) merkte woensdagavond rond 19.30 uur bij thuiskomst dat er was ingebroken. Waarschijnlijk waren de inbrekers nog in huis toen de vrouw thuis kwam want de bewoonster hoorde nog glasgerinkel. De bovenverdieping van de woning was doorzocht, maar op het eerste zich maakten de daders geen buit. Wellicht zijn ze gevlucht toen de bewoonster arriveerde.