Inbrekers doorzoeken school De Wingerd Jef Van Nooten

28 oktober 2019

16u36 1

Aan Wijngaard in Lille werd maandag kort na de middag een inbraak vastgesteld in basisschool De Wingerd. De daders drongen via de nieuwbouw in aanbouw het bestaande schoolgebouw binnen. De daders doorzochten verschillende klaslokalen en het leraarslokaal. Mogelijk gingen de dieven aan de haal met wat kleingeld uit het leraarslokaal. Grote, waardevolle spullen werden niet buit gemaakt.