Inbrekers doorzoeken bandencentrale en garage Jef Van Nooten

06 november 2019

Aan de Poederleeseweg in Lille werd dinsdag een inbraak vastgesteld in een bandencentrale. De daders knipten eerst de omheining door om op het terrein te geraken. Vervolgens knipten ze het slot van een container door en sloegen ze het raampje van een garage stuk. De indringers doorzochten het pand, maar maakten uiteindelijk geen buit. Nog in Lille werd dinsdag braakschade ontdekt aan een losstaand garagegebouw in de Pastorijstraat. Onbekenden hebben er aan het slot geprutst, maar zijn het pand niet binnen geraakt.