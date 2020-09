Inbrekers beschadigen en doorzoeken chalet Jef Van Nooten

25 september 2020

De eigenaar van een buitenverblijf in de Eendenstraat in Lille ontdekte donderdagmiddag rond 15 uur dat er was ingebroken. De daders hebben de chalet volledig doorzocht, maar konden op het eerste zicht geen buit maken. Ze veroorzaakten wel braakschade aan het buitenverblijf.