Inbraken in woning en weekendverblijf Jef Van Nooten

14 oktober 2019

Dieven zijn een weekendverblijf binnengedrongen aan de Vijfde Bosdreef in Lille. De inbraak gebeurde wellicht in de nacht van zondag op maandag. Ook bewoners van een pand in de Kloosterstraat in Gierle (Lille) ontdekten maandagochtend dat er was ingebroken. Het is nog niet duidelijk wat de daders van beide inbraken precies buit hebben gemaakt.