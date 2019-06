Inbraken bij twee firma’s en containerpark in dezelfde straat Wouter Demuynck

20 juni 2019

12u13 0

De lokale politie Turnhout heeft donderdagochtend drie inbraken vastgesteld in Achterstenhoek in Lille. Bij een firma werd er binnenin veel schade aangericht, maar op het eerste gezicht werd er enkel een GPS uit een voertuig gestolen. Bij een andere firma sloeg men een raam stuk en werden er twee kassa’s gestolen. Ten slotte gingen de inbrekers ook langs het containerpark, maar het is nog onduidelijk wat de buit daar bedraagt.