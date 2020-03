Inbraak in magazijn met meubels Jef Van Nooten

17 maart 2020

16u27 1

Aan de Gierlebaan in Lille werd dinsdagochtend rond 9 uur een inbraak vastgesteld in een magazijn. In de opslagplaats stonden oude meubels en rommel gestockeerd. Het is nog niet duidelijk wat er precies werd gestolen.