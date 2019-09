Inbraak in binnenspeeltuin Mega Speelstad Wouter Demuynck

16 september 2019

15u31 0

Maandagochtend om 8 uur kreeg de lokale politie regio Turnhout melding van een inbraak bij binnenspeeltuin Mega Speelstad in de Voetbalstraat in Wechelderzande (Lille). De daders maakten een gat in de muur, maar het alarm ging daarbij niet af. Ze ontvreemdden geld uit kassa’s en speelautomaten en hebben flink wat schade aangericht. Er zijn camerabeelden. Het onderzoek loopt.