In Lille betaal je vanaf 2021 je huisafval per kilo: “Afvalfactuur eerlijker verdelen” Toon Verheijen

14 mei 2020

12u00 8 Lille Inwoners van Lille zullen vanaf 1 januari 2021 per kilo restafval en gft betalen. De gemeente stapt immers in het Diftar-systeem van intercommunale IOK. De gemeente hoopt zo sorteren aan te moedigen.

Het werkingsgebied van IOK beslaat 29 gemeenten, waarvan er nu 25 ingestapt zijn in het Diftar-systeem. Lille wordt de 26ste gemeente. Het is een bewuste keuze van het bestuur om in te stappen. “We willen onze afvalberg verkleinen, maar ook de kosten voor de afvalverwerking beperken en eerlijker verdelen”, zegt schepen van Duurzaamheid Luc De Backer (Groen). “Wanneer we per kilogram afval een prijs gaan aanrekenen zal dat een stimulans zijn om afval te voorkomen en beter te sorteren. Het systeem blijkt in vergelijkbare gemeenten toch te helpen. Restafval daalt er met 30 procent en gft zelfs met 50 procent.”

Eerlijk

‘De vervuiler betaalt’ is al jaren de slogan van het DIFTAR-systeem. “Wie nu een zak huisvuil buiten zet, betaalt een vaste prijs (1,5 euro, red.) per zak, of die nu 4 kilogram weegt of 9”, zegt De Backer. “Hetzelfde geldt voor de gft-container. Met Diftar is dat eerlijker: bied je veel afval aan zal je factuur hoger zijn dan wanneer je minder aanbiedt.”

Mooie projecten

De gemeente betaalt momenteel 60 procent van de kostprijs voor het ophalen en verwerken van het afval. De andere 40 procent wordt door de vervuilers zelf betaald. Met de invoering van het nieuwe systeem hoopt de gemeente die rollen om te draaien. “Op die manier kunnen we het geld van de belastingbetaler aan mooie projecten besteden zoals de wensbeelden van de deeldorpen, veilige fietspaden of een betere openbare verlichting”, zegt burgemeester Marleen Peeters. “Ja, de factuur zal voor veel inwoners iets duurder worden. Maar het zal ook een stimulans zijn om nog beter te sorteren, want bijvoorbeeld het tarief van pmd ligt veel lager en papier of textiel of zelfs metaal is gratis op het containerpark.”

Voor gezinnen met jonge kinderen, inwoners met medische problemen, onthaalouders en scholen zullen er financiële tussenkomsten komen.