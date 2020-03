Hulpvragers en vrijwilligers vinden elkaar op ‘Lille Helpt’ Toon Verheijen

19 maart 2020

13u31 0 Lille De gemeente Lille verzamelt alle vragen om hulp en de aanbiedingen om te helpen om het platform ‘Lille Helpt’.

“Boodschappen doen, de hond uitlaten of andere kleine dingen: er zijn heel wat mensen die nu hulp kunnen gebruiken”, zegt schepen van Vrijwilligers Griet Verheyen (N-VA). “We hebben ook heel veel inwoners met het hart op de juiste plaats die staan te popelen om hulp te bieden in deze moeilijke periode. Op ons platform Lille Helpt, via www.impactdays.be/lillehelpt, proberen we de hulpvragen te koppelen met de juiste vrijwilliger vrijwilligers. We vinden het belangrijk dat onze inwoners eerst de mensen in hun directe omgeving helpen. We hebben daarom een kaartje op onze website staan dat je kan printen en bij je buren, familie of vrienden in de bus steken zodat ze weten dat ze op jouw hulp kunnen rekenen.”

Burgemeester Marleen Peeters (N-VA): “We verzamelen ook algemene hulpvragen op het platform. We roepen de mensen op om beschermende kledij binnen te brengen en om zélf mondmaskers te maken.”

De taken die je kan opnemen als vrijwilliger zijn heel uiteenlopend. Je kan je opgeven om boodschappen te doen, naar de apotheker te gaan of gewoon om even te bellen met iemand die nood heeft aan sociaal contact. Wie hulp nodig heeft, kan dit doorgeven via het platform of via vrijwilligerswerk@lille.be of 014 75 14 11.

