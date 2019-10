Houten werkhuis gaat volledig in vlammen op Toon Verheijen

07 oktober 2019

17u25 2

De hulpdiensten werden maandagnamiddag opgeroepen voor een brand aan Schoor in Gierle, deelgemeente van Lille. Een houten werkplaats helemaal achter in een tuin stond volledig in lichterlaaie. Het gebouw ging volledig in vlammen op. De precieze oorzaak wordt nog onderzocht.