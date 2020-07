Houtduif vliegt rond met nagel door snavel Toon Verheijen

05 juli 2020

10u08 92 Lille Bob Lens merkt al enkele dagen op rij een opmerkelijke tafereel op in zijn tuin in de Boskapelstraat. Af en toe komt er een duif op het hek zitten met zowaar een nagel door de snavel.

Het lijkt erop dat de nagel met een nagelpistool is afgeschoten richting het dier. Toen Bob Lens het bericht op sociale media plaatste lokte dat verontwaardigde reacties uit. “Het is best walgelijk wie dit gedaan heeft. Was het met opzet ? Stoerdoenerij? Wie zal het zeggen", zegt Bob.

De duif zelf lijkt er niet al te veel last van te hebben, maar echt aangenaam kan het ook allerminst zijn.