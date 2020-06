Hondenlosloopzone van maar liefst 8 hectare aan de Lilse Bergen Toon Verheijen

23 juni 2020

10u26 0

Hondenliefhebbers kunnen voortaan in de buurt van de Lilse Bergen terecht op een afgespannen hondenweide van maar liefst acht hectare groot. De hele hondenlosloopzone is omheind zodat de viervoeters zich er naar hartenlust kunnen uitleven. De omheining is op drie meter van de weg geplaatst zodat er nog begroeiing kan komen. Later worden er nog enkele wandelpaadjes aangelegd in de hondenlosloopzone. Aan de Warandeplas is overigens ook nog een losloopzone, maar die is kleiner.