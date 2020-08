Honden zoeken verkoeling in Warandeplas Toon Verheijen

09 augustus 2020

13u50 3

Het was dit weekend tamelijk druk aan en in de Warandeplas in Lille en dan vooral in het gedeelte van de hondenlosloopzone. Heel wat mensen lieten er hun viervoeters genieten van een verkoelende plons. De baasjes hielden het - zoals het hoort - enkel bij wat pootjebaden. Een beetje verderop aan de waterskiclub was er ook wat beweging met enkele waterskiërs die zich op het water waagden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.