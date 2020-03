Het lijkt wel een autoloze zondag in Wechelderzande Toon Verheijen

29 maart 2020

13u47 1

Het blijven bizarre beelden tijdens deze coronacrisis. Op een zondag zijn de snelwegen sowieso wel wat minder druk, maar normaal is er altijd nog wel auto’s en vrachtwagens op de baan. Maar dit beeld is van zondag omstreeks 13.30 uur gezien van de brug in Wechelderzande. Net of de snelweg is ergens afgesloten en er mag geen verkeer meer door..

Meer beelden van Vlaanderen in coronatijden zijn hier te vinden.