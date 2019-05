Heraanleg Apostolinnenpad uitgesteld naar augustus Toon Verheijen

22 mei 2019

De heraanleg van het Apostolinnenpad in Lille is uitgesteld tot midden augustus. Aannemer MCM moest normaal eind mei beginnen met de heraanleg, maar heeft vertragingen opgelopen op een andere werf. “Daarom hebben we beslist de werken ineens te verschuiven naar midden augustus zodat het Apostolinnenpad geen werfzone is tijdens het bouwverlof en Lille Kermis”, klinkt het bij het gemeentebestuur. De rijweg van het Apostolinnenpad wordt volledig opnieuw aangelegd net als de riolering. Het Apostolinnenpad wordt nar de heraanleg een woonerf. In een woonerf mag gespeeld worden. Voetgangers mogen de volledige breedte van de straat gebruiken. Voertuigen mogen er maar 20 kilometer per uur en je mag enkel parkeren op de daarvoor voorziene plaatsen.