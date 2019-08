Heraanleg Apostolinnenpad start maandag 19 augustus Toon Verheijen

13 augustus 2019

Een aannemer start op maandag 19 augustus met de heraanleg van het Apostolinnenpad. De werken zullen ongeveer een maand in beslag nemen (tot 13 september) en tot die tijd is er geen verkeer mogelijk. Het kruispunt met Heieind wordt afgesloten tot 6 september. Het Apostolinnenpad wordt helemaal vernieuwd inclusief de aansluiting met Heieind. Ook de regenwaterriolering wordt vernieuwd. Na de werken zal het Apostolinnenpad een woonerf worden. In een woonerf mag gespeeld worden. Voetgangers mogen de volledige breedte van de straat gebruiken. Voertuigen mogen er maar 20 kilometer per uur en je mag enkel parkeren op de daarvoor voorziene plaatsen.