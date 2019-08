Heel Gierle in de bres voor Moeders voor Moeders Toon Verheijen

16 augustus 2019

12u52 0 Lille ‘Giel voor Moeders’. Met die slogan maakte de organisatie van het Bal Populaire in Gierle bekend dat ze dit jaar acties op poten zetten om de vzw Moeders voor Moeders te steunen tijdens de Warmste Week. Vorig jaar wist het deeldorp van Lille niet minder dan 70.000 euro op te halen voor Ispahan en het onderzoek naar kanker. “We willen ons dit jaar opnieuw van onze warmste kant laten zien”, zeggen Piet Daneels en Mieke Dereymaeker.

De organisatie van Bal Populaire wil zich samen met alle inwoners van Gierle opnieuw voor de volle honderd procent inzetten voor het goede doel. Na Ispahan vorig jaar viel deze keer de keuze op Moeders voor Moeders uit Borgerhout. “Een mama die het beste van zichzelf kan geven om voor haar kind te zorgen. Dat is iets wat je elk kind wil gunnen, maar helaas is dat niet altijd voor iedereen weggelegd”, vertellen Piet Daneels en Mieke Dereymaeker. “En het is dikwijls ook dichterbij dan we zelf denken. Moeders voor Moeders, een organisatie uit Borgerhout, ondersteunt meer dan 700 gezinnen op maat: door hen een babyuitzet te schenken, kledingpakketten samen te stellen, wekelijks voedselpakketten te voorzien, verzorgingsproducten, handdoeken & lakens aan te bieden. Heel wat Kempense gezinnen kunnen rekenen op de steun van Moeders voor Moeders. Naast een mooi bedrag hopen we dan ook heel wat materiaal in te zamelen voor de organisatie.” Een deel van de acties zal ook nog altijd naar Kom op Tegen Kanker gaan.

Acties

Nu al worden de eerste acties op poten gezet. “In september & oktober organiseren Allyssa, Lou, Nina & Rosalie (7 jaar) een inzamelmoment voor schoolmateriaal”, klinkt het bij de organisatie. “Onder de naam ‘Kinderen voor Kinderen’ willen zij boekentassen, turnzakken, pennenzakken, brooddozen inzamelen voor de kinderen die het nodig hebben. Op vrijdag 29 november vindt in de Schuur in Gierle ‘Adamo pour les Mamans’ plaats. Dit is een concert waarbij een band met onder meer Jean Bosco Safari liedjes van Adamo brengt. Kaarten kosten 15 euro en zullen verkrijgbaar zijn vanaf september. Tijdens Bal Populaire is er een plaats op het dorpsplein voorzien waar je een mooie foto van jou met je Mama/ Moederfiguur kan laten trekken. Voor vijf euro krijg je deze foto digitaal doorgestuurd. De fotografen doen dit volledig gratis waardoor de opbrengst van deze actie integraal naar ‘Giel for Moeders’ gaat.”

Hoogtepunt

Het hoogtepunt moet een slotmanifestatie worden op 21 december in Gierle zelf. “ We roepen de Gielse verenigingen en iedereen die wil opnieuw op om een kraampje uit te baten op De Warmste Markt. We verspreiden opnieuw enveloppen waarop mensen een liedje kunnen aanvragen voor Mama/ Moederfiguur in ruil voor een bijdrage. En iedereen die zelf een idee heeft voor een actie op voorhand, nodigen we uit om mee op de kar te springen!”

Bal Populaire vindt dit jaar plaats van donderdag 22 tot zondag 25 augustus. Het festival wordt afgetrapt op donderdag 22 augustus met een filmavond. Dit jaar werd gekozen voor Girl. Op vrijdag staat de Guy Swinnen Band op het programma en Moodcollector voor de afterparty. De zaterdag is dan het Bal Populaire op zich met al vanaf 16 uur heel wat randanimatie voor de kinderen zoals voorstellingen van de circusschool Locorotondo, de zusjes Grimm en Coupe du Compress, een kapsalon dat enkel met compressors werkt. Voor de muziek zorgen de XL Band bijgestaan door Sandrine en Sandra Kim. De twintigste editie wordt op zondag 25 augustus afgesloten met The New Fools.