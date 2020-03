Hardhorige bewoonster merkt dieven niet op Toon Verheijen

07 maart 2020

Dieven hebben vrijdagavond ingebroken in een woning aan de Boskant. De daders drongen het appartement binnen langs een raam in de badkamer. Ondanks dat de bewoonster thuis was, slaagden de daders er toch in om een kleine geldsom buit te maken. De bewoonster zelf had de inbraak pas later door omdat ze hardhorig is en de daders niet had horen binnenkomen.