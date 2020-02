Gsm’s, laptop en kledij uit woning gestolen Wouter Demuynck

02 februari 2020

13u31 0

Zaterdagavond om 21.45 uur werd er een inbraak gemeld in een woning in de Tulpenlaan in Wechelderzande (Lille). De daders sloegen een raam stuk en gingen ervandoor met gsm’s, een laptop en kledij.