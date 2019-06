Grootste vervuiler Lille verhoogt tarieven van containerpark fors: grote aanhangwagen van 8 naar 144 euro Toon Verheijen

11u02 13 Lille De gemeente Lille bindt de strijd aan met het afvaltoerisme. Lille is met 129,4 kilogram restafval per inwoner per jaar de grootste vervuiler in de Kempen. Dat kost de gemeente elk jaar bijna 1,2 miljoen. Daarom verhogen de prijzen op het containerpark fors. Een grote aanhangwagen van 6 kubieke meter kostte 8 euro, dat wordt vanaf 1 juli maar liefst 144 euro.

Bovenaan een lijstje staan is soms goed nieuws, behalve als het gaat over hoeveel kilogram restafval je inwoners produceren per jaar. En in Lille is dat net geen 130 kilogram restafval per inwoner. Dat is 20 kilogram meer dan de nummer twee in de lijst. Daarvan komt zo’n 51 kilogram grof vuil op het recyclagepark terecht.

Afvaltoerisme

De cijfers deden het gemeentebestuur even slikken. “Jaarlijks moeten we als gemeente zo’n 1,2 miljoen euro betalen voor de afvalverwerking en dan vooral de verwerking van het grof vuil”, zegt schepen Luc De Backer van Groen. “We merken ook dat er een kleine groep inwoners is die grote hoeveelheden brengt. Dat is momenteel goedkoop. Het tweede probleem is dat de tarieven aan de lage kant liggen en dat zelfs inwoners van buiten Lille de identiteitskaart gebruiken van mensen uit Lille komen om hier goedkoop hun afval te storten. Daarom hebben we besloten om een nieuw retributiereglement uit te werken.”

Prijzen

Een concreet voorbeeld. Je komt met een piepkleine aanhangwagen met grofvuil naar het containerpark. Je betaalt dan 8 euro. Wie echter met een heel grote aanhangwagen komt die volgeladen is, betaalt ook maar 8 euro. Voor groen en/of steenpuin is dat zelfs maar 4 euro. “Dat is niet eerlijk”, zegt Luc De Backer. “Daarom betaal je vanaf 1 juli per kubieke meter. Wie met een kleine normaal geladen aanhangwagen komt, betaalt dan 12 euro. Met een volgeladen aanhangwagen met bijvoorbeeld 6 kubieke meter afval, betaal je 144 euro in plaats van 8.”

De gemeente vreest niet dat de nieuwe tarieven zorgen voor meer sluikstorten. “De ervaring binnen IOK Afvalbeheer leert dat dit niet het geval is”, aldus nogDe Backer.