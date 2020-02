Gierle heeft met Bar Basil vanaf 20 mei een eigen zomerbar Toon Verheijen

12 februari 2020

13u13 0 Lille De mannen van Kollektiv Productions openen in mei de gloednieuwe zomerbar Bar Basil op Poeyelheide in Gierle. Het gaat daarvoor ook een samenwerking aan met de lokale verenigingen. Tegelijkertijd wordt Bar Basil ook een eventlocatie voor trouwfeesten of andere festiviteiten. “Het was voor ons de ideale manier om onze winterbar in Antwerpen ook tijdens de zomer te kunnen gebruiken”, vertelt Steff Hesbeens van Kollektiv Productions.

Enkele maanden geleden lanceerde de gemeente een oproep voor kandidaten om tijdens de zomermaanden een zomerbar uit te baten aan Poeyelheide. Verschillende kandidaten boden zich aan, maar uiteindelijk viel de keuze op Kollektiv Productions die de nodige ervaring hebben met ook een zomerbar in Beerse en Turnhout. De gemeente zelf is blij dat ze een partner hebben gevonden met de nodige ervaring. “De zomerbar moest een versterking zijn en een van de voorwaarden was een goede samenwerking met de lokale handelaars en de verenigingen”, vertelt schepen van Jeugd Chiel Danckers. “Alle partijen hebben ook al een eerste keer samengezeten. Bedrijven en verenigingen zullen er activiteiten kunnen organiseren en er zullen ook lokale en fairtradeproducten verkocht worden. We hopen en denken dat de zomerbar naast onze bestaande horeca een bijkomende aantrekkingskracht kan zijn voor de gemeente.”

Groene omgeving

Schepen Luc De Backer sluit er zich volledig bij aan. “We wilden eigenlijk al een tijdje een zomerbar, maar we wilden ook niet over één nacht ijs gaan. Met Poeyelheide hebben we volgens ons de meest geschikte locatie gevonden. Een groene omgeving in onze gemeente waar veel fietsers en wandelaars voorbijkomen.”

Ervaring

Kollektiv Productions heeft nu een concessie voor de volgende vier jaar wat hen ook een beetje zekerheid geeft en de mogelijkheid om te investeren. “We zagen het als een uitgelezen kans omdat we met de infrastructuur van Bar Den in Antwerpen hadden die we buiten de winter niet zouden gebruiken”, zegt Steff Hesbeens van Kollektiv. “We hadden die aangekocht en volledig nieuw aangekleed wat toch een redelijke investering was. We speelden even met het idee om het te gaan gebruiken voor evenementen ergens op locatie. Toen hoorden we van de concessie voor Poeyelheide en dat is ideaal, want daar kan de infrastructuur enkele maanden blijven staan.”

Basil

De zomerplanning voor de bar staat nog niet helemaal op punt, want Kollektiv Productions is nog volop in onderhandeling met de handelaars en verenigingen in Lille. De nodige informatie voor privéfeesten staat al wel op de website. “Het wordt niet zomaar een zomerbar”, zegt Steff. “De bedoeling is dat verenigingen, bedrijven of zelfs privépersonen er een evenement kunnen organiseren zoals een bedrijfs- of zelfs trouwfeest.” Bar Basil zal vanaf 20 mei tot en met september geopend zijn. Op donderdag en zondag is de bar al zeker geopend voor het publiek. Op andere momenten kan de invulling variëren. Bar Basil heeft een grondoppervlakte van 225m² en beschikt ook over een verdieping in de vorm van een U van 85m². Dit brengt de totale oppervlakte op 310m², goed voor een capaciteit van 210 zitplaatsen en 300 staanplaatsen.

