GielsBos wint prijs voor project Oase Toon Verheijen

24 januari 2020

Het GielsBos en Bailleul Ontwerpbureau hebben de Henry van de Velde Gold Award Collaborative 2020 in ontvangst mogen nemen voor de realisatie van het belevingscentrum Oase. Het is een designprijs voor innovatieve en duurzame projecten. Oase is een belevingscentrum voor mensen met een fysiek en /of mentale beperking. Mensen met een beperking krijgen in de ruimtes de nodige tools aangereikt om te lachen, te spelen of net tot rust te komen. Binnen de Oase zijn er drie zones: de beleefoase, de stille oase en de speeloase.