Giel voor Moeders gigantisch succes: “En nu hopen op een nog even schitterende apotheose” Toon Verheijen

20 december 2019

20u10 0 Lille Op Moederdag werd in Gierle ‘Giel for Moeders’, een actie in het kader van De Warmste Week voor Moeders voor Moeders vzw & het onderzoek naar kanker boven de doopvont gehouden. Onder het motto ‘want iedereen verdient een zorgeloze kindertijd’ riepen de organisatoren de inwoners van Gierle op om mee op de kar te springen. “En of ze dat deden. Dit weekend vindt onze slotactie plaats.”

De oproep van de organisatie was een succes, want er werden niet minder dan 35 acties georganiseerd. De eerste actie was een inzamelactie van schoolmateriaal, onder de naam ‘Kinderen voor Kinderen’. Vier vriendinnetjes uit het tweede leerjaar riepen de kinderen van hun school op om oude schoolspullen binnen te brengen. Ze zamelden maar liefst 55 bananendozen in, vol boekentassen, brooddozen, drinkbussen, turnpantoffels, zwemzakjes en ander schoolmateriaal.

Kaas & wijn

Dan was er Jef Van De Put, één van de sterkhouders van de Gielse middenstand van vroeger. Hij organiseerde een herfstwandeling, met mogelijkheid tot ontbijt & Breughelmaaltijd. Meer dan 150 mensen kwamen mee wandelen. Vossenhol for Life bracht maar liefst 3.167 euro op. De organisatoren van de Kaas & Wijn for Life van vorig jaar beslisten om hun actie dit jaar te herhalen. Op 1 december 2019 genoten 255 mensen van een heerlijke kaas- & wijnnamiddag in De Schuur. Resultaat: 4.580 euro.

Joppe & Kaat (broer & zus, beiden uit de lagere school) organiseerden dan weer een inzamelactie van kinderkleding. Resultaat 172 bananendozen vol met baby- & kinderkleding zijn intussen naar Moeders voor Moeders vzw gebracht

Er werden koekjes & cakes gebakken, kraanvogels gevouwen, kleren verkocht, rosse centjes ingezameld, tombolalotjes verkocht. Een kleuter uit de derde kleuterklas speelde poppenkast voor zijn vriendjes. Oma’s & opa’s zamelden babyspullen in, wat leidde tot opnieuw een volle vrachtwagen met materiaal voor Moeders voor Moeders. Opvallend dit jaar was ook het initiatief van heel wat Gielse handelaars: de slager verkoopt Burgers for Life, de snackbar maakt een Broodje for Life, een restaurant verkoopt zelfgemaakte likeur, verschillende Gielse kappers baten samen een kraampje uit tijdens De Warmste Markt, de opbrengst van een openingsreceptie wordt aan Giel for Moeders geschonken.

Er is ook gefeest in Gierle, zoals alleen Gierle kan feesten! Met alle generaties samen genieten van een afscheidsoptreden van The Buckshots in JK ‘t Hoekske, met alle mama’s samen dansen op Mutti Rave, met ongeveer 100 personen luisteren naar & mee zingen met de muziek van Adamo supporteren voor de damesvoetbalploeg van FC Gierle en nadien de nacht induiken op après-ski-toestanden.

Slotfeest

De apotheose vindt plaats op 21 december. “Zaterdag vanaf 16 uur staan er meer dan 30 kraampjes in het Centrum van Gierle”, zegt Piet Daneels. “Verenigingen, families, vriendengroepen, handelaars. Allemaal verkopen ze iets voor Giel for Moeders. De hele tijd door draaien we verzoekjes die mensen konden aanvragen voor hun mama of moederfiguur. De mensen die op voorhand een actie organiseerden, komen vertellen wat de opbrengst van die actie is. En we roepen iedereen die komt op om een bus douchegel (shampoo/ zeep) mee te brengen! Moeders voor Moeders vzw verspreidt maandelijks een verzorgingspakket en daarvoor zijn deze producten zeer welkom. En zo gaan we dit jaar niet alleen financieel een mooi resultaat kunnen behalen. We gaan ook materieel een heleboel ingezameld hebben. De tussenstand van dit resultaat maken we zaterdag om 20u30 bekend op De Warmste Markt.”