Giel for Moeders sluit ‘Warmste Maanden’ af: “Sinds augustus 35 acties geweest” Jef Van Nooten

22 december 2019

08u16 3 Lille In Gierle (Lille) vond zaterdagavond het slotevenement plaats van ‘Giel for Moeders’. Onder die vlag organiseerden de inwoners van Gierle sinds augustus in totaal 35 acties voor de Warmste Week.

Het gaat om heel diverse acties en om heel diverse initiatiefnemers. “De eerste actie was een inzamelactie van schoolmateriaal, onder de naam ‘Kinderen voor Kinderen’. Vier vriendinnetjes uit het tweede leerjaar riepen de kinderen van hun school op om oude schoolspullen binnen te brengen. Ze zamelden maar liefst 55 bananendozen in, vol boekentassen, brooddozen, drinkbussen, turnpantoffels, zwemzakjesen nog zoveel meer schoolmateriaal”, klinkt het.

Nadien volgden onder meer een herfstwandeling met Breughelmaaltijd (3.167 euro opbrengst) en een kaas- en wijnnamiddag in De Schuur (4.580 euro opbrengst). “Joppe en Kaat, een broer en zus uit de lagere school organiseerden dan weer een inzamelactie van kinderkleding. Gelukkig heeft hun papa een groot magazijn, want de respons was gigantisch: 172 bananendozen vol met baby-& kinderkleding zijn intussen naar Moeders voor Moeders vzw gebracht.”

Douchegel

Opvallend dit jaar was ook het initiatief van heel wat Gielse handelaars. Zaterdagavond volgde dan de apotheose met een dorpsevenement met meer dan 30 kraampjes in het centrum van Gierle. Aan elk kraampje werden spullen verkocht voor Giel for Moeders. De initiatiefnemers hadden vooraf aan bezoekers gevraagd om een bus douchegel mee te brengen, voor de verzorgingspakketten die de vzw Moeders voor Moeders maandelijks verspreid. “En zo gaan we dit jaar niet alleen financieel een mooi resultaat kunnen behalen. We gaan ook materieel een heleboel ingezameld hebben.”