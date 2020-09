Gianni Mariën (KFC Lille): “Een mooier debuut kan je niet maken” Jef Tegenbos

20 september 2020

11u24 0 Lille Lille heeft in derde afdeling B op een indrukwekkende manier de competitie op gang getrokken. In zijn openingswedstrijd tegen Koersel haalde het team van trainer Kris De Backer vernietigend uit. 7-2 was de eindstand. Zelfs de hevigste supporters konden zich dat resultaat in competitieverband niet meer herinneren.

Zowel Lille als Koersel kwamen in het tussenseizoen over van eerste provinciale. Halfweg de eerste helft leidde Lille, dat met tien spelers van vorig seizoen aan de aftrap verscheen, reeds met 3-0. Maar net voor en na de rust kregen de Kempenaars het moeilijk en kon de Limburgse opponent twee keer scoren. Maar Mariën en Flebus, die in vijf minuten tijd de stand opdreven tot 5-2, trokken de angel definitief uit de wedstrijd.

“Ondanks dit overtuigende resultaat, zijn er toch nog werkpunten”, zei Gianni Mariën, goed voor twee doelpunten en evenveel assists. “Anderzijds is dit een resultaat dat vertrouwen geeft. Het zou niet logisch zijn mocht alles ineens op wieltjes lopen. Bovendien is vandaag gebleken dat de afwezigheid van Stig Cools moeilijk is op te vangen. Hij was als schokbreker van onschatbare waarde voor de ploeg. Nu moeten we dat in een soort van collectief trachten op te vangen.”

Duels

Trainer Kris De Backer had alleszins meer dan één reden om tevreden te zijn. Al stond de oefenmeester eveneens stil bij de momenten waarop de Limburgers de partij een nieuwe elan gaven.

“Op de verdiende zege is alleszins niks aan te merken”, reageerde De Backer. “Belangrijk is dat je in een wedstrijd duels blijft winnen. Dat was bij momenten niet meer het geval. Ondanks het feit dat dit een heel ervaren groep is.”

Nijlen

Daarmee kan Lille volgende zaterdag met vertrouwen naar Nijlen afreizen. Net als voor Kris De Backer is dat burenduel voor verschillende spelers speciaal. Vorig seizoen, in eerste provinciale speelde Lille, toen Ophoven nog de thuisbasis was van Nijlen, er de minste wedstrijd van het seizoen.

“Nu zullen de omstandigheden anders zijn. Maar ik schat Nijlen eveneens hoog in. Voor hen wordt het hun eerste partij voor eigen volk in hun nieuwe complex. Dat maakt het heel speciaal.”