Gezocht : uitbater voor twee horecazaken op recreatiedomein De Lilse Bergen Toon Verheijen

04 oktober 2019

De provincie Antwerpen zoekt een nieuwe uitbater voor twee horecagebouwen op het recreatiedomein De Lilse Bergen. Het gaat zowel om de cafetaria De Specht als het strandgebouw De Eekhoorn. Kandidaten krijgen van de vzw De Lilse Bergen een budget van 50.000 euro om investeringen te doen. Volgend seizoen zal er ook een nieuwe directeur aangesteld worden voor het domein.

De Lilse Bergen heeft in totaal vier horecazaken op het domein, maar voor twee van de vier moet het voor de start van het volgende seizoen op zoek naar andere uitbaters. De Specht ligt op het schiereiland aan de speeltuin en heeft naast een verbruikszaal en keuken een overdekt en een niet-overdekt terras. Het zaaltje De Berk zit niet bij in de concessie. Het Strandgebouw De Eekehoorn heeft een buffetruimte, verbruikszaal en een feestzaal. “Het aanwezige interieur is nogal beperkt en sterk verouderd en daarom worden alleen de togen en de tapinstallaties ter beschikking gesteld”, zegt directeur Fons Van Bael. “Wie de concessie wil aangaan – voor minstens één maar maximaal drie jaar – kan beschikken over een budget van 50.000 euro om de gebouwen in te richten en op te frissen. Een van de voorwaarden is wel dat er bij de inrichting wordt rekening gehouden met het domein en de bezoekers. Het moet er bij passen.”

Kandidaten krijgen tot 19 november de tijd zich aan te melden. Naaste en financieel plan, moet er ook een businessplan opgesteld worden met daarin duidelijk het concept, plan van aanpak en de manier waarop de gebouwen zullen uitgebaat worden. Er moet ook omschreven worden wat er met de 50.000 euro gaat gebeuren. Kandidaten moeten ook rekening houden met de specifieke openingsuren van het domein, de sportdagen, animatieactiviteiten en evenementen op het domein. De concessievergoeding moet de kandidaat zelf voorstellen.