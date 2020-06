GeoTea schenkt gratis ontbijt aan wie jarig was tijdens lockdown Jef Van Nooten

11 juni 2020

13u15 0 Lille In de Rechtestraat in Lille heeft koffie- en theehuisje GeoTea donderdag de deuren heropend. Iedereen die tijdens de lockdown jarig is geweest, krijgt er een gratis ontbijt.

Jolien Van der Steen en Jenno Hallaert hebben donderdagochtend voor het eerst sinds de lockdown terug klanten ontvangen in het koffie- en theehuisje in de Rechtestraat. “Door de coronamaatregelen hebben we drie tafels minder dan normaal. Om voldoende afstand te kunnen bewaren. Gelukkig hebben we op ons terras en in de veranda wel dezelfde capaciteit kunnen bewaren, weliswaar door alles verder uit elkaar te zetten”, zegt Jolien Van der Steen.

Verjaardagsactie

GeoTea werkt al een tijd met een verjaardagsactie. Wie jarig is, krijgt er een gratis ontbijt op voorwaarde dat hij nog drie betalende ontbijters meebrengt. “Zelf was ik ook jarig tijdens de lockdown”, aldus nog Jolien. “Dat bracht me op het idee om die verjaardagsactie uit te breiden met heel de lockdown. Iedereen die jarig is in maart, april, mei of juni kan dus momenteel genieten van onze verjaardagsactie. Daarna gaat de actie gewoon verder, maar vanaf dan is het terug alleen met de jarige van diezelfde maand.”