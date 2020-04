Gemeenten vragen om trajectcontrole op Pulsebaan tussen Wechelderzande en Vorselaar Toon Verheijen

01 april 2020

11u10 0 Lille De gemeenten Lille en Vorselaar willen van de Pulsebaan, de verbinding tussen Wechelderzande en Vorselaar, weer een aangename fietsverbinding maken. Mogelijk komen er ANPR-camera’s om snelheidsovertredingen aan banden te leggen.

De gemeentebesturen van Vorselaar en Lille organiseerden in de zomer van 2019 al een groot verkeersonderzoek om het sluipverkeer tussen de twee dorpen in kaart te brengen. De tellingen vonden plaats op twaalf locaties tijdens de ochtend- end e avondspits. Alles samen werden 5.182 voertuigen geteld waarvan 18 procent sluipverkeer.

15 procent te snel

Aan de Pulsebaan – de verbinding tussen Wechelderzande en Vorselaar – ging het om 2.058 voertuigen waarvan 70 procent gewone wagens, 14 procent bestelwagens, 7,5 procent vrachtwagens en 8,5 procent fietsers. “Op dat stuk geldt ook een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur, maar uit de cijfers bleek dat ongeveer 15 procent er te snel rijdt”, zegt schepen van Mobiliteit in Lille, Luc De Backer (Groen). “De hoogst gemeten snelheid bedroeg zelfs 116 kilometer per uur.”

Trajectcontrole

De gemeentebesturen willen nu maatregelen nemen. “Door dat onaangepaste rijgedrag ervaren heel wat zwakke weggebruikers de verbinding als onveilig”, zegt De Backer. “We bekijken de mogelijkheid ANPR-camera’s te plaatsen en trajectcontrole toe te passen op dat stuk. Dan moeten we wel naar één snelheidslimiet voor de twee grondgebieden en het beste zou dan 50 kilometer per uur zijn. Dit voorstel zullen we verder uitwerken.”