Gemeentelijk callcenter moet huisartsen ontlasten Toon Verheijen

22 maart 2020

07u43 0 Lille De gemeente Lille is met een callcenter gestart om de huisartsen te ontlasten. Zij kregen onnoemelijk veel telefoons en verloren zo kostbare tijd. Ze wilden de bereikbaarheid verhogen voor dringende oproepen en problemen. De callcentermedewerkers beantwoorden de meest gestelde vragen. Vragen die de medewerkers niet kunnen beantwoorden, noteren ze zodat de huisarts kan terugbellen.

“Met het callcenter willen we onze huisartsen een stuk ontlasten en tegelijkertijd onze inwoners een extra aanspreekpunt te geven”, zegt burgemeester Marleen Peeters (N-VA). “Het is de bedoeling dat wanneer inwoners telefonisch niet binnengeraken bij de huisarts, ze naar ons Gemeentelijk Callcenter Huisartsen bellen. Zo vermijden we dat mensen zonder afspraak langsgaan bij de huisarts omdat ze ongerust zijn. Doordat ze naar ons kunnen bellen, krijgen ze misschien meteen al een antwoord op hun vraag. Indien we hen niet kunnen verder helpen, laten we de huisarts zo snel moelijk terugbellen.”.

Het callcenter is te bereiken op 014.88.98.24 elke dag (behalve in het weekend) van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Op maandag ook nog van 17 tot 20 uur.