Gemeentehuis gaat weer open, maar enkel op afspraak Toon Verheijen

09 mei 2020

09u23 0 Lille De gemeente en het OCMW openen op 11 mei opnieuw de deuren, maar dat zal enkel zijn op afspraak. De voorbije weken zijn honderden bezoeken uitgesteld door de coronacrisis. Om de gecontroleerd weg te werken is nog de hele maand mei nodig.

De winkels mogen weer open en ook het gemeentebestuur gaat haar dienstverlening weer een beetje versoepelen, maar dat zal wel geleidelijk aan zijn. “We willen de achterstand die we hebben opgelopen de voorbije weken gecontroleerd wegwerken”, zegt burgemeester Marleen Peeters (N-VA). “De voorbije weken zijn er echt honderden bezoeken geweest die we hebben moeten uitstellen. Alleen al voor identiteitskaarten en adreswijzigingen waren dat er 250. Daar komen dan alle bezoeken voor ruimtelijke ordening, rijbewijzen, vreemdelingendossiers nog bij. We gaan nu de dringende dossiers voorrang geven. Om een overrompeling te vermijden en de afstandsregels te bewaken, openen we daarom strikt op afspraak.”

Afspraak

Wie op het gemeentehuis wil langskomen, moet een afspraak hebben. Wie geen afspraak heeft, zal niet verder geholpen worden. “We willen echter ook benadrukken dat het vaak absoluut niet nodig is om langs te komen op het gemeentehuis”, zegt Marleen Peeters (N-VA). “Informatie kan je telefonisch of per e-mail vragen, huisvuilzakken kan je bij onze lokale handelaars kopen en heel wat attesten en aktes kan je online aanvragen via het thuisloket. Dat kan zelfs voor nieuwe codes voor identiteitskaarten en adreswijzigingen.”

Concreet

• Rijbewijs of identiteitskaart: dienst bevolking, 014.88.98.25

• Erkenningen, huwelijken, overlijdens of vreemdelingendossiers : dienst burgerlijke stand 014.44.82.31

• Bouwvoorschriften, openbare onderzoeken en omgevigngsvergunningen: dienst ruimtelijke ordening 014.88.20.10

• GFT-lintjes, PMD-zakken en huisvuilzakken zijn te koop bij de Spar in Poederlee, Carrefour Express en Van Raak in Wechelderzande, Carrefour Market, Okay, Perswinkel en Multihome in Lille en de Albert Heijn in Gierle

• Aktes en attesten via www.lille.egovflow.be