Gemeente zet vrijwilligers in de bloemetjes Toon Verheijen

09 maart 2020

18u31 0 Lille De gemeente Lille heeft haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een heus vrijwilligersfeest. Maar liefst 250 enthousiastelingen kwamen mee feesten.

“Vrijwilligers maken een onmisbaar deel uit van onze gemeente”, zegt schepen Griet Verheyen (N-VA). “Zij verdienen het om eens extra in de watten gelegd te worden. Dit doen we op verschillende manieren. Op de Internationale Dag van de Vrijwilliger in december verstuurden we al een origineel kaartje om hen te bedanken. Tijdens de Week van de Vrijwilliger hebben we elke dag een van onze vrijwilligersgroepen in de kijker gezet. Het einde van de week sloten we af met een spetterend feest. Naast het vieren van onze vrijwilligers, willen we ook graag ons vrijwilligersnetwerk uitbreiden. Daarom bundelden we zopas ons aanbod aan vrijwilligerswerk in een handige gids. Mensen die interesse hebben in vrijwilligerswerk kunnen aan de hand van de gids zoeken naar iets wat bij hen past.”