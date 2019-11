Gemeente wil tegen 2024 opnieuw een eigen zwembad Toon Verheijen

20 november 2019

13u01 0 Lille De gemeente Lille gaat volop op zoek naar een partner voor de realisatie en de uitbating van een eigen zwembad. Het vorige zwembad werd in de zomer van 2012 gesloten nadat er tal van mankementen opdoken en de veiligheid niet meer gewaarborgd kon worden.

De gemeente Lille heeft al sinds de jaren ’70 altijd een eigen gemeentelijk zwembad gehad. In 2004 werd het nog volledig gerenoveerd, maar in 2012 doken er plots ernstige technische mankementen op en moest het zwembad voor goed gesloten worden. Een nieuw eigen zwembad werd een topprioriteit voor N-VA en de partij lijkt nu woord te houden, want volgende week wordt het opstartdossier op de gemeenteraad gebracht. “We hebben eerder dit jaar een bevolkingsbevraging gedaan en meer dan 80 procent gaf aan dat ze een eigen zwembad wilden”, zegt sportschepen Vincent Goossens (N-VA). “We verbaasden ons daar niet over, want wij horen die roep al jaren maar het vorige gemeentebestuur heeft er nooit iets mee gedaan. Wij hebben samen met Groen onmiddellijk de koe bij horens gevat en zijn begin dit jaar al gestart met gebruikersbevragingen. We hebben met de scholen gesproken, de adviesraden en zwemverenigingen. We hebben andere zwembadprojecten bezocht en bestudeerd zodat we nu een weldoordacht traject naar een nieuw zwembad kunnen starten.”

Wij hoorden al jaren de roep om opnieuw een eigen zwembad, maar het vorige bestuur heeft er nooit iets mee gedaan Vincent Goossens (N-VA)

Balsakker

De gemeente kijkt nu vooral naar de site Balsakker om het project te realiseren. Daar zitten nu al de atletiek, voetbal en de ruiters. Het is waarschijnlijk wel KFC Lille die plaats zal moeten maken en naar een andere locatie op zoek zal moeten. “Alle gebruikers en eigenaars van die infrastructuur zijn op de hoogte gebracht van de plannen en worden betrokken bij de uitvoering ervan”, zegt Wim Bosschaerts, secretaris van het Autonoom Gemeentebedrijf. “We beschikken over verschillende mogelijke ruimtelijke oplossingen en ontwerpmogelijkheden voor de realisatie van het nieuwe zwembad en ontwikkeling van de site. Kandidaten kunnen bijvoorbeeld nevenfuncties voorstellen om rendabiliteit van het complex te verhogen. We stellen daarom verschillende technische, juridische, fiscale, financiële en vragen rond de uitbating zodat we een ideale formule kunnen kiezen. Door antwoord te krijgen op deze vragen kunnen de gemeente en het AGB Lille, bevoegd voor de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid voor wat het gemeentelijk zwembad betreft, een specifiek lastenboek opmaken waarvan offertes op een gelijke wijze vergeleken kunnen worden.”

Meer dan een zwembad

De gemeente benadrukt dat het meer dan een zwembad alleen moet worden. “Het project beperkt zich niet tot het toekomstig zwembadgebouw, maar moet de hele site met de buitenterreinen omvatten”, zegt schepen van openbare werken Tom Kersemans (N-VA). “Het huidige sportcentrum en het zwembad moeten één geheel gaan vormen. We zorgen ervoor dat het complex mooi geïntegreerd wordt in het groene karakter van de site. Als de gemeenteraad de procedure goedkeurt en alles verloopt zonder problemen dan moet het mogelijk zijn om eind 2024 onze eerste baantjes te zwemmen.”