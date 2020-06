Gemeente organiseert samen met horeca ontbijtactie op 11 juli Toon Verheijen

23 juni 2020

10u14 0 Lille De gemeente Lille organiseert samen met de plaatselijke horecazaken een afhaalontbijtactie op 11 juli. De ontbijtactie kaderde in de editie van Feest in ’t Dorp op 11 juli. De festiviteiten zijn allemaal afgelast, maar de ontbijtactie gaat nog wel door.

Iedereen die wil kan bij zijn of haar horecazaak van voorkeur een ontbijt bestellen. De prijs is overal hetzelfde: 15 euro voor volwassenen en 8 euro voor kinderen.Elke handelaar mag er natuurlijk zijn of haar eigen invulling aan geven. Bestellen kan tot en met 7 juli en doe je rechtstreeks bij de zaak die jij verkiest. Bij sommige zaken kan je ook ter plaatse ontbijten. De prijs kan dan wel een stukje hoger liggen.

De deelnemende zaken zijn Den Toerist, Brasserie Melodie, D’Achtste Zaligheid, De Vijf Seizoenen, Den Brouwketel, Den Eik, GeoTea, Koffie&Moor, Maurice, Nicoty, De Kroon, Stillant en The New Challenge.