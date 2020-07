Gemeente Lille eist bovenlokale aanpak van problematiek transmigranten: “Elke nacht opnieuw wordt draad doorgeknipt en moeten we politieploeg inzetten” Toon Verheijen

06 juli 2020

11u13 0 Lille De gemeente Lille en de buren uit Turnhout trekken aan de alarmbel rond de problematiek van transmigranten op de snelwegparkings langs de E34. Ze eisen een bovenlokale aanpak om het fenomeen een halt toe te roepen. “Voor de veiligheid van de bewoners van het GielsBos, de gebruikers van de parking en de inwoners van Lille is er echt werk aan de winkel”, klinkt het.

Het fenomeen van de transmigranten is niet nieuw, maar het duikt de laatste tijd meer en meer op. “Elke nacht bewegen transmigranten zich tussen de bushalte aan kruispunt Bax in Beerse. Ze trekken dan naar de snelwegparking in Lille een beetje verderop”, zeggen burgemeester Marleen Peeters (N-VA), schepen Tom Kersemans (N-VA) en schepen Luc De Backer (Groen). “Telkens opnieuw wordt de draad rond de parking doorgeknipt. Regelmatig worden er ook transmigranten opgemerkt op de terreinen van het GielsBos. Maar het probleem is dat acties op bovenlokaal niveau uitblijven en daardoor de problematiek alleen maar uitbreidt.”

Wij hebben te weinig middelen om deze problematiek aan te pakken. Elke nacht moet onze politiezone hier een interventieploeg voor opofferen. Dat wil zeggen dat we elke nacht een van de vier ploegen die rondrijden in de zeven gemeenten van de politiezone Turnhout kwijt zijn Paul Van Miert (N-VA), burgemeester Turnhout

Politieploeg kwijt

De gemeente Lille krijgt ook steun van buurgemeente Turnhout en burgemeester Paul Van Miert (N-VA). “Wij hebben te weinig middelen om deze problematiek aan te pakken. Elke nacht moet onze politiezone hier een interventieploeg voor opofferen. Dat wil zeggen dat we elke nacht een van de vier ploegen die rondrijden in de zeven gemeenten van de politiezone Turnhout kwijt zijn. En we zijn niet de enige met het probleem. Ook andere gemeenten met snelwegparkings langs de E34 kampen met dezelfde problematiek. Verschillende burgemeesters hebben in het verleden aangekondigd parkings te zullen sluiten. Maar hiermee verschuiven natuurlijk de problemen. Er is dringend een structurele en gecoördineerde aanpak nodig van mensensmokkel, alle niveaus moeten samenwerken. Dit is niet enkel in het belang van de inwoners, maar ook in het belang van de veiligheid van de transmigranten die, vaak misleid door organisatoren van mensenhandel, levensgevaarlijke risico’s nemen om de overtocht naar de UK te wagen.”

Later meer.