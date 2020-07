Gemeente Lille eist bovenlokale aanpak van problematiek transmigranten: “Elke nacht opnieuw moeten we preventief politieploeg inzetten” Toon Verheijen

06 juli 2020

11u13 4 Lille De gemeente Lille en de buren uit Turnhout trekken aan de alarmbel rond de problematiek van transmigranten op de snelwegparkings langs de E34. Ze eisen een bovenlokale aanpak om het fenomeen een halt toe te roepen. “Voor de veiligheid van de bewoners van het GielsBos, de gebruikers van de parking en de inwoners van Lille is er echt werk aan de winkel”, klinkt het.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het fenomeen van de transmigranten is niet nieuw, maar het duikt de laatste tijd meer en meer op. “Elke nacht bewegen transmigranten zich tussen de bushalte aan kruispunt Bax in Beerse. Ze trekken dan naar de snelwegparking in Lille een beetje verderop”, zeggen burgemeester Marleen Peeters (N-VA), schepen Tom Kersemans (N-VA) en schepen Luc De Backer (Groen). “Telkens opnieuw wordt de draad rond de parking doorgeknipt. Herstellen heeft bijna geen zin meer, want de draad wordt toch terug beschadigd. Regelmatig worden er ook transmigranten opgemerkt op de terreinen van het GielsBos. Maar het probleem is dat acties op bovenlokaal niveau uitblijven en daardoor de problematiek alleen maar uitbreidt.”

Wij hebben te weinig middelen om deze problematiek aan te pakken. Elke nacht moet onze politiezone hier een interventieploeg voor opofferen. Dat wil zeggen dat we elke nacht een van de vier ploegen die rondrijden in de zeven gemeenten van de politiezone Turnhout kwijt zijn Marleen Peeters (N-VA), burgemeester van Lille

Politieploeg kwijt

De gemeente Lille klaagt ook het probleem aan dat het ook nefast is voor de werking van de hele politiezone. “Wij hebben te weinig middelen om deze problematiek aan te pakken. Elke nacht moet onze politiezone hier een interventieploeg voor opofferen. Dat wil zeggen dat we elke nacht een van de vier ploegen die rondrijden in de zeven gemeenten van de politiezone Turnhout kwijt zijn.” Zonechef Roger Leys kan dat alleen maar beamen. “Tijdens de coronacrisis was het wel wat stilgevallen, maar sinds twee weken merkten we opnieuw veel beweging op ‘s nachts en zijn we weer gestart met onze preventieve observaties. Elke dag van 21 tot 5 uur gaat daar een ploeg staan tenzij het te druk is in de zone en we die patrouillewagen echt elders nodig hebben. Met die ploeg die regelmatig ook rondrijdt over de parking, is het vooral de bedoeling de transmigranten af te schrikken.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Privébewaking

Vlaams parlementslid Maaike De Vreese (N-VA) uit Brugge kaartte het probleem onlangs al aan voor de parkings langs de snelwegen richting de kust. “Maar we hebben hier in de Kempen dus ook al het probleem”, zegt Marleen Peeters. “Ook andere gemeenten met snelwegparkings langs de E34 kampen met dezelfde problematiek. Verschillende burgemeesters hebben in het verleden aangekondigd parkings te zullen sluiten. Dat willen wij echter niet doen, want dan gaan we het probleem alleen maar verschuiven en we willen vermijden dat we problemen krijgen in de dorpskernen van Vosselaar, Beers en Gierle of op het industrieterrein in Turnhout. Wij denken dan vooral aan privébewaking. Dit is niet enkel in het belang van de inwoners, maar ook in het belang van de veiligheid van de transmigranten die, vaak misleid door organisatoren van mensenhandel, levensgevaarlijke risico’s nemen om de overtocht naar de UK te wagen.”

Doortrekkersterrein

Een beetje verderop ligt een doortrekkersterrein dat nog volop in aanbouw is. Dat is gecreëerd voor woonwagenbewoners en daar is ook sanitair en slaapruimte voor handen. “Dus we vrezen dat er daar - als het geopend wordt volgend jaar - mogelijk ook problemen kunnen ontstaan. Want ‘s nachts gaat daar geen bewaking zijn. We gaan aan de provincie vragen om dat toch te veranderen en daar permanent bewaking te voorzien”, aldus Marleen Peeters. “Dat ligt immers op de route die ze nu ook al afleggen. En we vrezen niet alleen dat ze infrastructuur gaan gebruiken, maar dat er mogelijk ook conflicten gaan ontstaan.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Meer over Bax

Beers

Beerse

Brugge

E34

GielsBos

Gierle

Groen