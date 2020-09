Gemeente dank animatoren en leiders en vrijwilligers jeugdbewegingen: “Zorgeloze zomer voor 1.000 kinderen” Toon Verheijen

08 september 2020

11u18 3 Lille De gemeente Lille kijkt met tevredenheid terug op de speelpleinwerking van afgelopen zomer. Die verliep door Covid-19 helemaal anders, maar de ruim 400 kinderen hebben dankzij de inzet van de animatoren toch een leuke zomer kunnen beleven mede ook dankzij een gloednieuwe speelcontainer. Ook gingen ruim 600 kinderen met hun jeugdbeweging zorgeloos op kamp.

De speelpleinwerking De Pretplaneet en de mobiele werking Pretteketet trokken deze zomer 400 kinderen aan. De mobiele merking, een project in samenwerking met Arktos, trok in augustus rond door heel de gemeente van ’t Boonhof, de Tuinwijk tot aan de Rozenlaan. “We hadden daarvoor speciaal een nieuwe speelcontainer aangeschaft”, zegt schepen van Jeugd Chiel Dankers (Groen). “Bij slecht weer konden de kinderen dus deels binnen spelen en de container zorgde ook meteen voor heel wat opbergruimte. We hadden die container aangeschaft voor zo’n 20.000 euro omdat we zowel van de technische dienst als van de animatoren hoorden dat de mobilhome die we voordien gebruikten eigenlijk dringend aan vervanging toe was.”

Dankwoord

De gemeente wil ook een oprecht woord van dank uitspreken richting de animatoren. “Heel de zomer lang is er op onze speelpleinwerking geen enkel incident geweest met betrekking tot corona of iets anders”, zegt Chiel Danckers. “En dat is echt niet zomaar evident of vanzelfsprekend. We moeten ook onze leiding danken van de jeugdbewegingen uit Lille, want niet minder dan 600 kinderen gingen zorgeloos op kamp. We hebben hen als gemeente proberen te ondersteunen met kampvervoer, nadars en mondmaskers maar ze hebben het vooral zelf allemaal perfect geregeld; We bekijken trouwens hoe we onze verenigingen verder nog financieel kunnen ondersteunen.”