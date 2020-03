Gemeente bezorgt NMBS duidelijk eisenpakket voor Kempense treingebruikers Toon Verheijen

10u03 3 Lille De gemeente Lille heeft de NMBS een brief bezorgd waarin het haar ongenoegen uit over de stiptheid van de treinen. De gemeente heeft zelf geen station, maar heel wat inwoners trekken dagelijks wel naar het station van bijvoorbeeld Turnhout of Herentals om op hun werk te geraken.

“Dagelijks nemen 3.966 Kempenaars de trein in Herentals, 1.642 reizigers in Turnhout, 2.354 in Mol, 1.796 in Heist-Op-den-Berg en 1.816 in Geel”, klinkt het bij de gemeente. “Uit het onderzoek bleek onder andere dat de piekuurtrein naar Mol slechts een op de vier dagen op tijd aankomt en dat de trein Binche-Turnhout een van de minst stipte treinverbinding van het land is.”

Eisenpakket

De eisen van de gemeente zijn duidelijk: de plannen om de stiptheid van Turnhout-Brussel te verbeteren snel uitvoeren, betere afstemming van de verbindingen van De Lijn op die van de NMBS, betaalbare tarieven, een stiptere lijn Mol-Brussel, betrouwbaarder materieel met meer comfort, geen afbouw van de dienstverlening en geen extra stations sluiten in de Kempen en de stiptheid beter meten.”