Gemeente bedankt vrijwilligers met uniek kaartje Toon Verheijen

03 december 2019

10u06 0 Lille De gemeente Lille stuurt eind deze week een bedankkaartje naar alle vrijwilligers op de Internationale Dag van de Vrijwilliger. Het kaartje is ontworpen door Noura Mariën.

Zij nam deel aan de ontwerpwedstrijd en kwam er als winnaar uit.Véronique Blockhuys en Lise Versmissen werden tweede en derde. Ze kregen alle drie een cadeaubon van de gemeente. “We hebben meer dan 1000 kaartjes laten drukken die we rechtstreeks aan onze vrijwilligers bezorgen of via hun verenigingen”, zegt schepen Griet Verheyen. “Zij verdienen het om extra in de bloemetjes gezet te worden. Door een wedstrijd te organiseren, wilden we het onderwerp vrijwilligerswerk extra in de aandacht plaatsen én tegelijkertijd zorgen voor een originele manier om al onze vrijwilligers te bedanken”.