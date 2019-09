Fietsstraten in alle schoolomgevingen Toon Verheijen

15u01 0 Lille De gemeente Lille wil vanaf 20 september, de Strapdag, in elke schoolomgeving een fietsstraat hebben. De technische dienst is al begonnen met de nodige voorbereidingen.

Het gemeentebestuur nam de beslissing nadat uit een eerdere bevraging bij de inwoners naar voren kwam dat ze meer ruimte willen voor de zwakke weggebruiker en dan vooral in de verschillende dorpscentra. “Daarom willen we in elke schoolomgeving een fietsstraat”, zegt schepen Luc De Backer (Groen). “Fietsstraten zorgen voor meer veiligheid voor de schoolkinderen. We laten de fietsstraten zoveel als mogelijk aansluiten op onze trage wegen. Met een netwerk van fietsstraten, trage wegen en bewaakte oversteekplaatsen willen we alle schoolkinderen veilig naar school brengen en meer mensen voor de fiets laten kiezen. De fietsstraten worden ingevoerd vanaf de Strapdag op 20 september 2019 voor een proefperiode tot 30 juni 2020. Tussentijds volgt er een evaluatie en indien nodig komen er aanpassingen.” De fietsstraten komen aan de scholen De Springplank (Hoeksken en Kauwenberg), De Vlindertuin, GBS Gierle, De Wingerd en ’t Klavernest.

In een fietsstraat mogen gemotoriseerde voertuigen fietsers niet inhalen. Je mag er maximaal 30 km/u rijden. In een fietsstraat mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Alle buurtbewoners ontvangen een affiche in de bus over de geldende regels in een fietsstraat. De scholen hebben zich geëngageerd om alle leerlingen de regels te leren die gelden in een fietsstraat.

Deze ingrepen zijn enkele van de concrete maatregelen van het Save Charter waarin het gemeentebestuur zich engageert om onder meer de verkeersveiligheid in schoolomgevingen te verbeteren. In september organiseert de gemeente nog twee inloopmomenten waarbij inwoners op een kaart de knelpunten, kansen en ideeën kunnen aanduiden om zo input voor het nieuwe mobiliteitsplan te verzamelen. Dat kan op 16 september van 15.30 tot 20 uur in GBS Het Trapleerke in de Rechtestraat en op 23 september van 15.30 tot 20 uur in GBS Gierle in de Kloosterstraat.