Fietspaden tussen Lichtaart en Poederlee eindelijk klaar: feestje op 24 oktober Toon Verheijen

15 oktober 2019

10u58

Het heeft twaalf jaar geduurd, maar eindelijk is het fietspad tussen Lichtaart (Kasterlee) en Poederlee (Lille) klaar. In 2007 werd het dossier opgestart met de bedoeling het fietspad aan te leggen, maar uiteindelijk werd het een groter dossier met ook nog werken van Aquafin, de herinrichting van enkele kruispunten en bushaltes, aanpassingen aan de nutsleidingen en aan de spoorwegovergang. Het verschil met vroeger is in elk geval duidelijk zichtbaar. In plaats van een smalle fietsstrook, ligt er nu aan de twee kanten van de gewestweg een fietspad van 1.75 meter breed. Tussen de Zielestraat en Hoeven in Poederlee en Cawinkel en Ten Horst in Lichtaart gaat het dan weer om een dubbelrichtingsfietspad van zelfs 2,50 meter breed. Er zijn ook twee fietsbruggen gemaakt. Het totale traject is zes kilometer lang. Na twaalf jaar verdient dat wel een feestje en daarom wordt het fietspad op 24 oktober officieel ingereden.

