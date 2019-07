Fietspad N134 nadert na twaalf jaar eindfase Toon Verheijen

16 juli 2019

10u14 0 Lille De werken aan het fietspad tussen Poederlee en Lichtaart naderen de eindfase. Na het bouwverlof wordt gestart met de heraanleg van de kruispunten Cawinkel en Zielestraat. Zo komt na ongeveer een jaar werken eindelijk een einde aan een project dat ruim tien jaar geleden al werd opgestart.

Het dossier van het fietspad tussen Lichtaart en Poederlee werd zo’n twaalf jaar geleden al opgestart. Het begon als een fietspadenproject tussen de twee deeldorpen van Kasterlee en Lille, maar het groeide uiteindelijk uit tot een dossier met werken voor Aquafin, herinrichting van enkele kruispunten en bushaltes en aanpassingen aan nutsleidingen en de spoorwegovergang. Kostenplaatje: vijf miljoen euro. De eerste aanzet werd gegeven in 2008 en uiteindelijk werd eind 2017 een aannemer aangesteld en konden in september 2018 de werken van start gaan. Fietsers zullen binnenkort optimaal kunnen genieten van een betonnen fietspad van 1,75 meter aan de twee kanten van de rijbaan in plaats van de smalle fietspadstrook van 90 centimeter van vroeger. In de dorpskernen liggen die tegen de rijbaan, maar erbuiten ligt het fietspad achter de gracht. Enkel tussen de kruispunten Zielestraat/Hoeven en Cawinkel/Ten Horst is er maar aan één kant een fietspad. Dat is daar dan we 2,50 meter breed. Op dat stuk zijn er ook twee nieuwe fietsbruggen over Aa en de Slootbeek. Alles samen gaat het over een nieuwe fietspadinfrastructuur van ruim zes kilometer.

Eindfase

Ondertussen naderen de werken de eindfase. Op maandag 5 augustus start de aannemer met de heraanleg van het kruispunt Cawinkel-Ten Horst op de Poederleesteenweg. Het kruispunt zal volledig afgesloten worden waardoor er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is. Verkeer vanuit Lichtaart zal moeten omrijden via Herentals om zo naar Poederlee te rijden. Plaatselijk is wel tweerichtingsverkeer toegelaten van zowel uit Lichtaart als Poederlee, maar enkel dus tot aan het kruispunt dat volledig toe is.

Busverkeer

De werken zullen vermoedelijk duren tot eind augustus. Wanneer het kruispunt is afgewerkt, start de aannemer daarna onmiddellijk met het kruispunt Zielestraat met de Lichtaartsesteenweg. Ook dat kruispunt zal volledig afgesloten worden voor het verkeer. Die werken zullen vermoedelijk tot eind september duren. Daarna start het aanplanten van bomen en heesters en zal de volledige N134 weer opengesteld worden voor het verkeer. Dan zal ook weer de normale dienstregeling van De Lijn in werking treden.