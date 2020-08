Fietser (54) lichtgewond na aanrijding Wouter Demuynck

29 augustus 2020

Op de Wechelsebaan in Lille is vrijdag om 19.30 uur de 54-jarige fietser P.R. uit Kalmthout aangereden door een auto. Het slachtoffer is met lichte verwondingen naar het AZ Herentals overgebracht.