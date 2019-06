Fietsdrieluik in het Land van Playsantieën Toon Verheijen

25 juni 2019

18u23 0 Lille Het Land van Playsantiën ( Ranst, Zandhoven, Zoersel, Malle en Lille) wil de fietsliefhebbers deze zomer verrassen met een fietsdrieluik.

De eerste rit is op zondag 14 juli tussen Lille en Malle. Vertrekken kan aan Hof d’Intere in Wechelderzande of aan de Scherpenbergmolen. De tweede rit op 28 juli speelt zich af tussen Zoersel en Zandhoven. Vertrekken kan aan Domein Hooidonck in Zandhoven of aan de Lindekring in Zoersel. De laatste rit op zondag 11 augustus trekt over het grondgebied van Ranst. Vertrekken kan aan het voetbalterrein van Emblem.

Je kan telkens vertrekken tussen 9 en 13 uur. Inschrijven kost vijf euro en daarvoor krijg je onderweg ook nog verschillende proevertjes. Neem je deel aan minstens twee van de drie fietstochten, dan maak je ook nog eens kans op mooie prijzen.