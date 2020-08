Extra waarschuwingsborden aan de Warandeplas: “Honden mogen zwemmen, maar baasjes niet” Toon Verheijen

19u54 0 Lille De voorbije dagen werden de regels aan de Warandeplas door heel wat bezoekers met de voeten getreden. Op vraag van de politie heeft burgemeester Marleen Peeters (N-VA) het politiereglement nog eens verduidelijkt en ook ter plaatse laten ophangen. De politie zal overtredingen onmiddellijk beboeten.

Heel wat mensen zoeken met de tropische temperaturen van de laatste dagen verkoeling aan het water. Ook de Warandeplas in de omgeving van de Lilse Bergen is in trek. Zwemmen, zonnebaden, pootjebaden, picknicken, barbecueën zijn uitdrukkelijk verboden rond de Warandeplas. Ook in de zwemzone voor honden”, zegt burgemeester Marleen Peeters (N-VA). “De afgelopen dagen waren er zeer veel problemen met mensen die in de plas gingen zwemmen, pootjebaden of op het strand gingen picknicken. Elke dag verzamelen onze diensten er gigantische hoeveelheden zwerfvuil. Bij overtredingen de volgende dagen, zal er onmiddellijk beboet worden. Elk oneigenlijk gebruik van de hondenlosloopzone/hondenzwemzone aan de Warandeplas zoals zwemmen, zonnebaden, pootjebaden, picknicken, barbecueën is verboden.”